Roma Torino LIVE 0-0 | il match è iniziato!

Alle ore 21:00, Roma e Torino si affrontano allo Stadio Olimpico in occasione della partita di Coppa Italia. Segui la cronaca in tempo reale con sintesi, risultato e aggiornamenti. La sfida tra le due squadre è appena iniziata, offrendo agli appassionati un incontro di grande interesse nel contesto della competizione nazionale.

Roma Torino, allo Stadio Olimpico il match di Coppa Italia: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Stasera alle 21:00 la Città Eterna accende i riflettori sulla Coppa Italia. Roma e Torino si sfidano all'Olimpico in occasione degli ottavi della competizione. Gian Piero Gasperini insegue il sogno trofeo, ma deve fare i conti con .

LIVE Coppa Italia - Roma-Torino 0-0 (9') - Comincia la gara - 6' Va via Adams sulla sinistra, viene steso in modo evidente, Bonacina fa proseguire. torinogranata.it

Diretta Live di Roma-Torino Coppa Italia 2025/2026. La cronaca della partita - Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Roma-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport x.com

Coppa Italia - Ottavi di Finale: Roma vs Torino. L’Olimpico accende i riflettori sulla sfida tra i padroni di casa allenati da Gasperini e i granata di Marco Baroni. Novanta minuti per continuare il cammino nella competizione. In diretta su Italia 1 HD alle 21 - facebook.com facebook

