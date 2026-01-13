Roma-Torino Coppa Italia | dove vederla in TV e streaming formazioni e ultime news

Roma-Torino, Coppa Italia: scopri dove seguire la partita in TV e streaming, le formazioni e le ultime notizie. La sfida, trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset, rappresenta un momento importante del torneo. In questa guida troverai tutte le informazioni utili per seguire l’incontro, con aggiornamenti sulle formazioni e dettagli sulle modalità di visione.

Si riaccendono i riflettori sulla Coppa Italia, competizione trasmessa in esclusiva e in chiaro sulle reti Mediaset. Agli ottavi di finale la Roma fa il suo esordio nel torneo affrontando il Torino allo stadio Olimpico. Quando si gioca Roma-Torino. Partita: Roma-Torino. Data: martedì 13 gennaio. Orario: 21:00. Stadio: Olimpico di Roma. La vincente della sfida affronterà l’ Inter ai quarti di finale. Dove vedere Roma-Torino in TV e streaming. La partita sarà visibile gratis e in chiaro: TV: Italia 1 (canale 6 del Digitale Terrestre, 106 Sky). Streaming: Mediaset Infinity. Non è necessario alcun abbonamento: basta collegarsi alla piattaforma Mediaset o sintonizzarsi su Italia 1. 🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: Juventus-Udinese di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni Leggi anche: Napoli-Cagliari di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Coppa Italia, Roma-Torino domani alle 21: all'Olimpico la battaglia per gli ottavi; Roma-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Roma-Torino, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Roma-Torino: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia. Dove vedere Roma-Torino di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Roma e Torino si affrontano due volte nel giro di pochi giorni, il primo match di scena per gli ottavi di Coppa Italia: chi passa il turno sfida l'Inter. goal.com

Roma-Como 1-0: gol e highlights | Serie A

Roma-Torino - Le probabili formazioni! #ASRoma #RomaTorino #CoppaItalia #Dajeromadaje #Gasperini x.com

Le parole di Mister Gasperini alla vigilia di Roma Torino di Coppa Italia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.