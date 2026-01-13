Roma-Torino 2-3 | giallorossi eliminati agli ottavi di Coppa Italia

La partita tra Roma e Torino, terminata 2-3, ha concluso il percorso della squadra giallorossa agli ottavi di Coppa Italia. Iniziata con l’esordio di Gasperini sulla panchina romanista, la sfida si è svolta all’Olimpico in una gara unica. Il Torino ha avuto la meglio, avanzando ai quarti di finale, dove incontrerà l’Inter.

Roma – Esordio in Coppa Italia per la Roma di Gasperini, che per gli ottavi di finale in gara unica riceve all’Olimpico il Torino di Baroni, chi vince incontrerà l’Inter ai quarti di finale. Diversi cambi di formazione per i giallorossi, tra turni di riposo e soprattutto scelte forzate a causa dei numerosi infortuni. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. A disp: Vasquez, Zelezny, Ndicka, Tsimikas, Koné, Dybala, Hermoso, Arena, Bah, Lulli. All.: Gian Piero Gasperini. Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Coco, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal, Vlasic; Simeone, Adams. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma-Torino 2-3: giallorossi eliminati agli ottavi di Coppa Italia Leggi anche: Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Napoli 3-1: azzurrini eliminati agli ottavi di finale Leggi anche: Calcio femminile: poker della Roma agli ottavi di Coppa Italia, goleada per la Juve La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Roma-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Roma-Torino: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Coppa Italia, Roma-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Torino, quando si gioca l'ottavo di finale? Probabili formazioni, statistiche, dove vederla in tv e streaming, i precedenti, informazioni utili. Roma-Torino 2-3, le pagelle: il sogno di Arena (7) non basta. Notte amara per Svilar (4,5), in affanno anche Ziolkowski (5) - 3 all'Olimpico) nonostante la notte da sogno del 16enne Arena. leggo.it

Coppa Italia: 3-2 alla Roma, il Torino ai quarti con l'Inter - Una doppietta di Adams e la rete al 90' di Ilkhan eliminano la Roma agli ottavi di Coppa Italia: il Torino supera il turno e si regala l'Inter ai quarti. ansa.it

Coppa Italia, il Torino vince 3-2 a Roma e affronterà l'Inter ai quarti - Sarà il Torino ad affrontare l'Inter a inizio febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia. corriere.it

Torino knock Roma out of the Coppa Italia in CRAZY fashion • 35’ Roma 0-1 Torino • 46’ Roma 1-1 Torino • 52’ Roma 1-2 Torino • 81’ Roma 2-2 Torino • 90’ Roma 2-3 Torino Marco Baroni’s men move on x.com

Gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazioni di Roma-Torino! #ASRoma #RomaTorino #CoppaItalia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.