A Roma, nel quartiere di San Lorenzo, una donna di 37 anni è stata minacciata in strada da un uomo straniero. L'episodio si è verificato in piazza dei Siculi, dove il 43enne responsabile è stato successivamente fermato dalle autorità. L’evento evidenzia l’importanza di vigilare sulla sicurezza nelle aree pubbliche del quartiere.

Ieri pomeriggio, in piazza dei Siculi, situata nel vivace quartiere di San Lorenzo, una donna di 37 anni, originaria di Roma, è stata avvicinata da un cittadino straniero. Quest’ultimo, sotto la minaccia di violenza, ha intimato alla donna di consegnare il denaro che aveva con sé. Nonostante la pressione esercitata dall’aggressore, la donna ha mostrato una notevole resistenza, il che ha portato l’uomo a allontanarsi a piedi. Tuttavia, grazie alla prontezza della vittima, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo sono riusciti a bloccare il malvivente poco dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: tentata estorsione a San Lorenzo, 37enne minacciata in strada, bloccato 43enne

