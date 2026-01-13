Roma | sequestro preventivo per oltre 24 milioni di euro nei confronti di 21 persone giuridiche

Roma: le autorità hanno disposto un sequestro preventivo di oltre 24 milioni di euro, coinvolgendo 21 persone giuridiche. L’operazione è condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della Procura della Repubblica, e si inserisce in un’azione volta a contrastare il fenomeno dell’evasione e delle frodi fiscali. Il sequestro deriva da un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, Sezione delle Indagini Preliminari.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, operando su delega della Procura della Repubblica locale, stanno attualmente eseguendo un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, precisamente dalla Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari. Questo provvedimento prevede il sequestro preventivo di beni e valori per un ammontare che supera i 24 milioni di euro, considerati profitto derivante da reati quali l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'infedele dichiarazione e l'indebita compensazione di crediti inesistenti. Il provvedimento si concentra principalmente su 21 persone giuridiche.

