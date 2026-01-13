Roma sempre più green approvate 42 nuove isole elettriche dove installare le colonnine di ricarica
Roma amplia la propria rete di ricarica elettrica con l’approvazione di 42 nuove “isole di ricarica”, che potrebbero aumentare a 48. Queste aree prevedono l’installazione di cinque fino a trenta colonnine di alta potenza, offrendo un supporto più capillare alla mobilità sostenibile in città. Un passo importante verso un sistema di ricarica più efficiente e accessibile per i veicoli elettrici.
A Roma nasceranno 42 isole di ricarica elettrica che, in futuro, potrebbero diventare 48. Parliamo di aree dove verranno posizionate da cinque a trenta colonnine ad alta potenza per fare “il pieno” ai veicoli senza motore.Nuove isole per la ricaricaÈ da settembre 2023 che Roma Servizio per la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
