Roma sempre più green approvate 42 nuove isole elettriche dove installare le colonnine di ricarica

Roma amplia la propria rete di ricarica elettrica con l’approvazione di 42 nuove “isole di ricarica”, che potrebbero aumentare a 48. Queste aree prevedono l’installazione di cinque fino a trenta colonnine di alta potenza, offrendo un supporto più capillare alla mobilità sostenibile in città. Un passo importante verso un sistema di ricarica più efficiente e accessibile per i veicoli elettrici.

