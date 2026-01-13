Martedì 13 gennaio si svolge uno sciopero nazionale dei tassisti a Roma, promosso da diverse sigle sindacali. La protesta ha portato alla presenza di un corteo che attraversa le vie della capitale, causando possibili disagi nella circolazione. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra le categorie interessate e le autorità, nel rispetto delle normative vigenti.

In corso nella giornata di oggi, martedì 13 gennaio, lo sciopero nazionale dei tassisti proclamato da diverse sigle sindacali del settore. L'agitazione è stata proclamata per protestare contro il governo e contro l'ingresso nel settore di multinazionali. Tra le numerose motivazioni, la concorrenza ritenuta sleale da parte delle piattaforme digitali e la mancanza di regole chiare per le stesse. A Roma sono state organizzate alcune iniziative, tra cui un corteo che ha visto i tassisti sfilare con i loro mezzi dall'aeroporto Fiumicino e al centro città. Le immagini dal drone il passaggio del serpentone di auto bianche in zona Piramide. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, sciopero dei tassisti: corteo per le strade della capitale

Leggi anche: Le voci dei manifestanti al corteo della Cgil a Roma: "Siamo in una dittatura del capitale" – Il video

Leggi anche: Sciopero generale dei metalmeccanici: il corteo, strade nuovamente chiuse, la diretta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Domani c'è sciopero di 24 ore dei taxi: previsti a Roma corteo e proteste; Sciopero taxi martedì 13 gennaio contro Uber e abusivismo. A Roma corteo di auto bianche da Fiumicino a Montecitorio; Sciopero dei taxi: Roma epicentro della protesta; Taxi, oggi lo sciopero a Roma: durerà 24 ore. Rischio caos per il corteo da Fiumicino.

Sciopero taxi a Roma oggi 13 gennaio: corteo in centro e disagi per cittadini e turisti - Nuova giornata di sciopero oggi, martedì 13 gennaio, con disagi previsti soprattutto nel settore dei trasporti e della scuola. funweek.it