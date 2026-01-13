Roma rivoluzione in attacco | attesa per Zirkzee Dovbyk a rischio?
Roma si appresta a definire le prossime mosse di mercato, con particolare attenzione alle potenziali acquisizioni in attacco. L’attesa è per Zirkzee, mentre Dovbyk potrebbe essere messo da parte. In questa fase, la società valuta le priorità e le strategie più opportune per rafforzare la rosa, in un contesto di cambiamenti e decisioni importanti da prendere con cura.
Il mercato della Roma entra in una fase delicata, fatta di scelte, priorità che cambiano e operazioni da incastrare. Raspadori e Zirkzee, inizialmente in cima alla lista dei desideri, sono progressivamente scivolati dietro nelle gerarchie. Non tanto per Gian Piero Gasperini, che li avrebbe voluti volentieri a Trigoria, quanto per l’evoluzione delle trattative e delle condizioni economiche. Nel frattempo, è tutto fatto per Robinio Vaz atteso questa sera a Ciampino, mentre il tecnico giallorosso potrebbe presto abbracciare anche Malen. Per completare il puzzle, però, sarà inevitabile fare spazio in rosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma, prima mossa in attacco: Raspadori pronto, attesa per Zirkzee
Leggi anche: Roma in crisi di gol, Dovbyk e Ferguson in partenza. Il sogno è Zirkzee. Occhi su David e Kalimuendo
Roma, la rivoluzione d’attacco. Vaz e Malen per oggi e domani; Calciomercato Roma, da Raspadori a Malen e Robinio Vaz: tutte le trattative; Roma, rivoluzione in attacco già avviata: Massara anticipa il futuro per dare a Gasperini una nuova squadra; Calciomercato Roma, Massara accelera per Dragusin: attesa la risposta del Tottenham.
Calciomercato Roma diretta, da Malen a Robinio Vaz e Dragusin: tutte le trattative di oggi live - E se Raspadori ha scelto l'Atalanta, i giallorossi stanno lavorando per chiudere tre colpi: Dragusin, Malen e Robinio Vaz. msn.com
Massara accelera dopo i dubbi di Raspadori: Roma, dopo Robinio Vaz è vicino anche Malen - Il ds prova a dare altri rinforzi a Gasperini: l’olandese dell’Aston Villa potrebbe presto essere il prossimo colpo ... msn.com
Roma, Raspadori decide: oggi è atteso il “sì” - Forse, ma non per la Roma che ha fretta di rinforzare un pacchetto offensivo più sterile che mai. ilmessaggero.it
Salvador Dalí in tutto il suo universo visionario fa tappa a Roma. Fino al 1° febbraio in via del Corso a Palazzo Cipolla saranno esposti 60 opere tra dipinti, disegni, documenti e materiali audiovisivi. La mostra è chiamata 'Dalí - rivoluzione e tradizione' perché r - facebook.com facebook
La “Rivoluzione” iraniana dello street artist Laika, l’opera contro il regime a Roma x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.