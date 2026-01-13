Roma si appresta a definire le prossime mosse di mercato, con particolare attenzione alle potenziali acquisizioni in attacco. L’attesa è per Zirkzee, mentre Dovbyk potrebbe essere messo da parte. In questa fase, la società valuta le priorità e le strategie più opportune per rafforzare la rosa, in un contesto di cambiamenti e decisioni importanti da prendere con cura.

Il mercato della Roma entra in una fase delicata, fatta di scelte, priorità che cambiano e operazioni da incastrare. Raspadori e Zirkzee, inizialmente in cima alla lista dei desideri, sono progressivamente scivolati dietro nelle gerarchie. Non tanto per Gian Piero Gasperini, che li avrebbe voluti volentieri a Trigoria, quanto per l’evoluzione delle trattative e delle condizioni economiche. Nel frattempo, è tutto fatto per Robinio Vaz atteso questa sera a Ciampino, mentre il tecnico giallorosso potrebbe presto abbracciare anche Malen. Per completare il puzzle, però, sarà inevitabile fare spazio in rosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rivoluzione in attacco: attesa per Zirkzee, Dovbyk a rischio?

Leggi anche: Roma, prima mossa in attacco: Raspadori pronto, attesa per Zirkzee

Leggi anche: Roma in crisi di gol, Dovbyk e Ferguson in partenza. Il sogno è Zirkzee. Occhi su David e Kalimuendo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Roma, la rivoluzione d’attacco. Vaz e Malen per oggi e domani; Calciomercato Roma, da Raspadori a Malen e Robinio Vaz: tutte le trattative; Roma, rivoluzione in attacco già avviata: Massara anticipa il futuro per dare a Gasperini una nuova squadra; Calciomercato Roma, Massara accelera per Dragusin: attesa la risposta del Tottenham.

Calciomercato Roma diretta, da Malen a Robinio Vaz e Dragusin: tutte le trattative di oggi live - E se Raspadori ha scelto l'Atalanta, i giallorossi stanno lavorando per chiudere tre colpi: Dragusin, Malen e Robinio Vaz. msn.com