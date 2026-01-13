Roma Ranieri | Raspadori? Non ha voluto parlare con noi abbiamo desistito
Roma, Ranieri: “Raspadori? Non ha voluto parlare con noi, abbiamo desistito”. La situazione del calciatore Giacomo Raspadori ha suscitato attenzione negli ultimi giorni, evidenziando le difficoltà nelle trattative di mercato. La decisione del giocatore di non confrontarsi con il club ha portato a un’interruzione delle negoziazioni, rendendo il futuro di Raspadori ancora incerto.
(Adnkronos) – Il futuro di Giacomo Raspadori è diventato, negli scorsi giorni, un piccolo 'giallo' di mercato. L'attaccante azzurro sembrava destinato a vestire la maglia della Roma, che aveva trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per un trasferimento in prestito, ma ha scelto l'Atalanta, che ha messo sul piatto un'operazione a titolo definitivo. A spiegare l'evolversi della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
