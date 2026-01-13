Roma nodo main sponsor | Stakecom resta l’opzione principale

Roma, con Stake.com come principale sponsor, affronta stasera il Torino negli ottavi di Coppa Italia. Oltre alla sfida sportiva, la società continua a lavorare per definire la questione del main sponsor, una questione aperta da diversi mesi. La scelta di Stake.com rimane quella principale, e l’esito di questa trattativa sarà determinante per il futuro della comunicazione del club.

La Roma scende in campo stasera contro il Torino per gli ottavi di Coppa Italia, e l’attesa è tanta. Oltre a quella da giocare in mezzo al campo, però, la società gioca almeno da luglio scorso un’altra partita che è fondamentale risolvere al più presto: quella del main sponsor. Dopo l’accordo con WizzAir, ufficializzato esattamente un mese fa, la Roma non molla la pista che porta al sito di scommesse sportive Stake.com come primo indiziato per diventare il patrocinatore principale della società giallorossa. A seguito di alcune settimane di silenzio, come spiega il sito Sporteconomy.it, ecco che la notizia è tornata di attualità in questi giorni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, nodo main sponsor: Stake.com resta l’opzione principale

Leggi anche: Roma, caccia al main sponsor: si apre la pista Stake

Leggi anche: Sponsor Roma, vicino l’accordo con il nuovo main sponsor! Svolta vicina dopo l’annuncio di Wizz Air sulla manica, in chiusura il partner principale: ecco quale sarà

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Riyadh Season nuovo sponsor Roma/ Accordo biennale da 25 milioni di euro (oggi 4 ottobre 2023) - Riyadh Season nuovo sponsor Roma: accordo biennale da 25 milioni di euro e due amichevoli da disputare in Arabia Saudita, nonostante il nodo Expo 2030 (oggi 4 ottobre 2023) Il nuovo sponsor della Roma ... ilsussidiario.net

Roma, Riyadh Season è il nuovo main sponsor: tutti i dettagli - Il club giallorosso ha infatti stretto un accordo per promuovere il Riyadh Season, il grande festival dell'Arabia Saudita di ... corrieredellosport.it

Calcio, Riyadh Season nuovo main sponsor della Roma: accordo da 25 milioni in due stagioni - La Roma ha annunciato una nuova partnership con Riyadh Season: uno degli appuntamenti di intrattenimento più importanti al mondo diventerà il nuovo sponsor della maglia del club ... roma.corriere.it

Difesa #Roma: #Dragusin, il nodo è la formula. A #Massara piace anche #Fortini #ASRoma #Calciomercato #RaduDragusin x.com

Situazione complicata soprattutto per alcune linee del nodo di Roma. - facebook.com facebook