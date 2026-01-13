A Roma, nella periferia est, nasce la prima piazza attrezzata a Gregna Sant’Andrea. L’inaugurazione di questa nuova area rappresenta un passo importante per il quartiere, offrendo uno spazio pubblico pensato per le esigenze della comunità. Il progetto, avviato con l’obiettivo di migliorare la vivibilità, si inserisce in un percorso di sviluppo e riqualificazione dell’area, segnando un nuovo punto di partenza per il quartiere.

Oggi è stata inaugurata la prima piazza attrezzata del quartiere Gregna Sant’Andrea, una zona situata nella periferia est di Roma. Questo quartiere, che rientra nel territorio del Municipio Roma VII e si trova immediatamente oltre il Grande Raccordo Anulare, fino ad oggi non aveva a disposizione spazi pubblici adeguati per favorire l’incontro e la socializzazione tra i residenti. I lavori di riqualificazione della piazza sono stati avviati a metà settembre 2024 e hanno beneficiato di un investimento di 700 mila euro, proveniente dal bilancio di Roma Capitale. L’intervento ha riguardato la trasformazione di un’area precedentemente sterrata, che è stata convertita nella nuova piazza di Gregna Sant’Andrea, ubicata di fronte alla parrocchia di Sant’Andrea Corsini, lungo via Alessandro della Seta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: nasce prima piazza attrezzata a Gregna Sant’Andrea, Gualtieri “punto d’inizio”

Leggi anche: Roma, al Sant’Andrea un intervento “mai fatto prima”: trapiantata un’arteria polmonare a una donna di 70 anni

Leggi anche: Trapianto di un’arteria polmonare all’ospedale Sant’Andrea di Roma, è prima volta al mondo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Roma torna in piazza: presidio contro l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela; Il Gruppo Palombini inaugura Augusto Caffè tra Mausoleo di Augusto e Ara Pacis; Momento Capitale, il miracolo del Giubileo diventa la normalità. E si guarda alle nuove opere; ‘Casa Tarqui’, speciale Supercoppa. Lenzini: “La Juve un amore che nasce da lontano”. Corelli: “Roma è casa”.

Roma Capodarte 2026: il 1° gennaio Roma si accende da Piazza Navona ad Acilia con oltre 100 eventi - Roma Capodarte 2026 il 1° gennaio: eventi in 15 Municipi quasi tutti gratis, tre palchi, rap e tango, musei e biblioteche, omaggio alla Costituente ... romait.it

Cosa fare gratis a Roma: come vivere la città senza spendere - Roma è una città che si attraversa prima ancora di essere visitata: le sue piazze, le chiese, i quar ... msn.com