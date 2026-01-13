Roma il Viminale investe sulla sicurezza | in arrivo 450 nuovi poliziotti

Roma, 13 gennaio 2025 – Il Viminale annuncia l’arrivo di 450 nuovi agenti di polizia a Roma, parte di un più ampio incremento di 3.500 unità che rafforzano gli organici della Polizia di Stato sul territorio nazionale. Questa misura mira a migliorare la sicurezza e la presenza delle forze dell’ordine nelle aree urbane. Gli interventi sono stati pianificati per garantire un servizio più efficace ai cittadini e alle comunità locali.

Roma, 13 gennaio 2025 – Entreranno in servizio nei prossimi giorni di gennaio 3.500 nuovi poliziotti, rafforzando in modo significativo gli organici della Polizia di Stato sul territorio nazionale. Con questo contingente, sale a 42.500 il numero complessivo degli operatori delle Forze di polizia assunti dall’inizio del mandato dell’attuale Governo, un dato che il Viminale indica come prova di una strategia strutturale sul tema della sicurezza urbana e del controllo del territorio. Le assegnazioni riguardano in larga parte le grandi aree metropolitane, dove più forte è la pressione legata a criminalità, degrado e gestione dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Il Viminale rafforza la sicurezza: assegnati 141 poliziotti a Palermo Leggi anche: Nuovi poliziotti a Bologna, il Viminale assume e ne schiera altri 118 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Viminale, a gennaio in servizio 3.500 nuovi poliziotti - 500 i nuovi poliziotti che assumeranno servizio nei prossimi giorni di gennaio. msn.com

Sicurezza: Giorgis-Valente, 'da Piantedosi solo propaganda, sindaci soli' - "Anche oggi il ministro Piantedosi, chiamato a rispondere nel corso del question time in Senato a una nostra interrogazione in materia di sicurezza, ha fatto solo propaganda ... iltempo.it

L'analisi/ Sicurezza, passi avanti. Ora fare sempre di più - E ieri, nel pieno dello choc prodotto in tutti i cittadini per il brutale pestaggio di uno ... ilmessaggero.it

Siamo in Piazza del Viminale, sul colle più piccolo dei sette di Roma. La piazza nasce nel Novecento insieme al Palazzo del Viminale, sede del Ministero dell’Interno, inaugurato nel 1925. Al centro c’è la Fontana del Morbiducci, collocata qui nel 1929. È una f - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.