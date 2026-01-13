Roma il caso Celik tra crescita e scadenza | una decisione che pesa

Roma si trova di fronte a una fase di crescita, con decisioni importanti come quella riguardante Celik, la cui scadenza contrattuale rappresenta un elemento da valutare attentamente. Mentre la squadra ritrova stabilità, queste questioni passano spesso inosservate, ma sono fondamentali per il futuro del club. Un’analisi accurata di queste dinamiche aiuta a comprendere meglio la direzione in cui si sta dirigendo la Roma.

Nella Roma che sta ritrovando certezze e continuità, ci sono storie che passano quasi sotto traccia. Non fanno rumore, non finiscono nei titoli di mercato, ma dicono molto della direzione tecnica intrapresa. Una di queste riguarda Zeki Çelik, diventato silenziosamente uno degli uomini più affidabili del nuovo corso. Da punto interrogativo a certezza di sistema. Quando Gian Piero Gasperini ha iniziato a modellare la Roma secondo le sue idee, Celik non era esattamente in cima alla lista delle certezze. Oggi lo è diventato. Non per lampi spettacolari, ma per continuità, disciplina tattica e scelte lucide. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Celik Juventus: svolta a sorpresa per il futuro del terzino! Era accostato anche ai bianconeri, la Roma sembra aver preso questa decisione

Leggi anche: Roma–Sassuolo, idee a confronto e memorie che tornano: all’Olimpico una partita che pesa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lecce-Roma 0-2, le pagelle di CGR: FerguYES!, Pisilli box to box, Dybala in crescita -; Celik: Sono cresciuto molto con Gasperini, ma voglio migliorare ancora; Celik carica la Roma | Dobbiamo vincere per stare in alto.

Celik-Roma, rinnovo in bilico: la Juve è sul turco - Zeki Celik, terzino destro classe 1997 della nazionale turca, in scadenza di contratto con la Roma a fine stagione, potrebbe "rompere" a breve con il club giallorosso. tuttojuve.com