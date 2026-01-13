Roma | Gualtieri incontra Parisa Nazari attivista iraniana del movimento donne vita liberta’

Oggi a Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha incontrato Parisa Nazari, attivista iraniana e rappresentante del movimento “Donne, vita, libertà”. L'incontro ha rappresentato un momento di dialogo e confronto su temi legati ai diritti umani e alla lotta per la libertà delle donne in Iran. L'iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e sostegno alle battaglie sociali internazionali.

