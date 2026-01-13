Roma | Gualtieri incontra Parisa Nazari attivista iraniana del movimento donne vita liberta’
Oggi a Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha incontrato Parisa Nazari, attivista iraniana e rappresentante del movimento “Donne, vita, libertà”. L'incontro ha rappresentato un momento di dialogo e confronto su temi legati ai diritti umani e alla lotta per la libertà delle donne in Iran. L'iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e sostegno alle battaglie sociali internazionali.
Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha avuto un incontro significativo oggi presso il Campidoglio con Parisa Nazari, un’attivista iraniana di spicco e leader del movimento “Donne, vita, libertà”. Durante questo incontro, Parisa Nazari era accompagnata da due studentesse, Sayedeh Faezeh Hosseini e Shiva Boroumand Lari, che sono anch’esse attivamente coinvolte nel medesimo percorso di mobilitazione civile. La notizia è stata ufficialmente comunicata dal Campidoglio. Durante il colloquio, il sindaco ha attentamente ascoltato le toccanti testimonianze delle giovani attiviste, cariche di dolore e coraggio, riguardo alle difficoltà che il popolo iraniano sta affrontando. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Chi è Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023: leader del movimento ‘Donna, vita, libertà’ e icona della resistenza civile in Iran
Leggi anche: La vita sul filo del rasoio di Mohammad Hannoun, architetto attivista
Roma come Parigi, il sindaco Roberto Gualtieri: «Entro cinque anni potremo fare il bagno nel Tevere» - È quanto affermato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'evento “La città eterna accoglie il futuro. leggo.it
Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio - Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio: ROMA CAPITALE - agenzianova.com
Sapienza Università di Roma Roberto Gualtieri MIT Technology Review Brown University - facebook.com facebook
Sindaco Gualtieri, non è carino che a Roma ci sia un raduno di ratti e pantegane. Deratterizzare please. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.