Roma entra Vaz e Baldanzi resta in bilico | Fiorentina in stallo

A Trigoria, il mercato della Roma si sviluppa attraverso dinamiche imprevedibili, fatte di incastri e cambi di equilibrio. Mentre Vaz potrebbe approdare in giallorosso, la situazione di Baldanzi rimane incerta, con la Fiorentina in attesa di sviluppi. In un contesto in cui le trattative si modulano rapidamente, l’attuale fase di mercato evidenzia come ogni mossa possa influire sul quadro complessivo.

A Trigoria il mercato non si muove mai in linea retta. Avanza per incastri, per equilibri che si creano e si rompono nel giro di poche ore. In queste ore la Roma è esattamente dentro questo meccanismo: un attaccante è pronto ad arrivare, un altro rischia di salutare. Ma nulla, come spesso accade, è così semplice. Un volto nuovo a Trigoria, attesa solo l'ufficialità. Il primo tassello è praticamente definito. Robinio Vaz è atteso nella Capitale per completare l'iter formale: visite mediche, firme, annuncio. La Roma ha scelto di inserire un profilo offensivo funzionale, giovane, che allarghi le opzioni a disposizione e consenta allo staff tecnico di lavorare con più soluzioni.

