Roma ecco perché Raspadori non ha scelto i giallorossi

Giacomo Raspadori ha scelto di non trasferirsi alla Roma, una decisione presa in modo riservato e senza annunci ufficiali. Dopo aver valutato diverse opzioni, l’attaccante preferisce proseguire la sua carriera altrove, mantenendo un profilo discreto. Questa scelta riflette una volontà di rispettare i tempi e le modalità di un percorso professionale che si sta consolidando in modo stabile e ponderato.

La decisione è maturata nel silenzio, lontano dalle dichiarazioni di facciata. Giacomo Raspadori torna in Italia, ma non lo farà con la maglia della Roma. Dopo settimane di attesa e segnali contrastanti, l'attaccante ha scelto l' Atalanta, che ha chiuso l'operazione a titolo definitivo con l' Atlético Madrid, anticipando e superando la concorrenza giallorossa. Una risposta che non è mai arrivata. A Trigoria il tempo è scivolato via aspettando un sì che non si è mai materializzato. Ricky Massara aveva incassato un'apertura iniziale, aveva impostato i contatti e trovato un'intesa di massima con l' Atlético Madrid su una formula sostenibile.

