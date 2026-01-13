Roma ecco perché Raspadori non ha scelto i giallorossi

Da sololaroma.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giacomo Raspadori ha scelto di non trasferirsi alla Roma, una decisione presa in modo riservato e senza annunci ufficiali. Dopo aver valutato diverse opzioni, l’attaccante preferisce proseguire la sua carriera altrove, mantenendo un profilo discreto. Questa scelta riflette una volontà di rispettare i tempi e le modalità di un percorso professionale che si sta consolidando in modo stabile e ponderato.

La decisione è maturata nel silenzio, lontano dalle dichiarazioni di facciata. Giacomo Raspadori torna in Italia, ma non lo farà con la maglia della Roma. Dopo settimane di attesa e segnali contrastanti, l’attaccante ha scelto l’ Atalanta, che ha chiuso l’operazione a titolo definitivo con l’ Atlético Madrid, anticipando e superando la concorrenza giallorossa. Una risposta che non è mai arrivata. A Trigoria il tempo è scivolato via aspettando un sì che non si è mai materializzato. Ricky Massara aveva incassato un’apertura iniziale, aveva impostato i contatti e trovato un’intesa di massima con l’ Atlético Madrid su una formula sostenibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma ecco perch233 raspadori non ha scelto i giallorossi

© Sololaroma.it - Roma, ecco perché Raspadori non ha scelto i giallorossi

Leggi anche: Perché Raspadori ha scelto di andare all’Atalanta rifiutando la proposta della Roma e di Gasperini

Leggi anche: Raspadori non va alla Roma: ha scelto l’Atalanta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

roma perch233 raspadori haRetroscena Roma, così tre giorni fa è stata abbandonata la pista Raspadori. Il motivo del silenzio - Non per una rottura plateale, non per uno scontro, ma per qualcosa che a Trigoria pesa quasi quanto un no: i tentennamenti ... msn.com

roma perch233 raspadori haPerché Raspadori ha scelto di andare all’Atalanta rifiutando la proposta della Roma e di Gasperini - L'ex attaccante del Napoli passa dall'Atletico Madrid alla corte di Palladino con la prospettiva ... fanpage.it

roma perch233 raspadori haRaspadori dice no alla Roma, l'attaccante va all'Atalanta - Il centravanti dell'Atletico Madrid alla fine ha scelto la squadra di Palladino per il suo ritorno in Italia. romatoday.it

Mercato ROMA! ? Ecco quando arriva! + altri 3 COLPI! Frendrup e Raspadori! Super Massara! ?

Video Mercato ROMA! ? Ecco quando arriva! + altri 3 COLPI! Frendrup e Raspadori! Super Massara! ?

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.