Roma due rapine in pochi minuti | arrestato romeno

A Roma, in pochi minuti, sono state commesse due rapine. Durante le indagini, le forze dell’ordine hanno arrestato un cittadino romeno, sorpreso mentre inseguiva una seconda vittima e la minacciava con un taglierino. L’arresto si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione dei reati nella capitale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per i cittadini e mantenere l’ordine pubblico.

Gli agenti lo hanno intercettato mentre inseguiva la seconda vittima, minacciandola con un taglierino.

