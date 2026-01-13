Roma | donna scomparsa ad Anguillara sequestrato capannone ditta marito

A Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è stato sequestrato un capannone che ospitava i mezzi della ditta del marito di Federica Torzullo, donna di 41 anni scomparsa il 8 gennaio. La misura si inserisce nelle indagini avviate per chiarire le circostanze della scomparsa, avvenuta nel contesto di un’indagine più ampia sulla sua sparizione.

È stato effettuato il sequestro di un capannone che ospitava i mezzi di trasporto appartenenti alla ditta di cui è proprietario il marito di Federica Torzullo, la 41enne originaria di Anguillara Sabazia, situata in provincia di Roma, scomparsa misteriosamente l’8 gennaio scorso. Sulla delicata vicenda stanno indagando i Carabinieri, che operano nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Civitavecchia. Il marito della donna, attualmente sotto inchiesta con l’accusa di omicidio, aveva presentato denuncia per la scomparsa della moglie il 9 gennaio, dando così avvio a un’intensa operazione di ricerca condotta dai militari e dai vigili del fuoco, che si è estesa anche nelle acque del lago di Bracciano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

