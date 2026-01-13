Oggi a Piana del Sole, a Roma, un cane di grossa taglia è caduto in un canale. Fortunatamente, gli operatori intervenuti sono riusciti a trarlo in salvo, garantendo la sua sicurezza. L’episodio sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai propri animali e di adottare misure di prevenzione nelle zone a rischio.

Un cane di grossa taglia è purtroppo caduto questo pomeriggio in un canale situato nella zona di Piana del Sole, a Roma. L’incidente si è verificato intorno alle 16:00, quando l’animale, di razza maremmano, è scivolato nel canale lungo via Roccaverano. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che, nonostante abbiano incontrato alcune difficoltà a causa delle dimensioni dell’animale, sono riusciti a portarlo in salvo. Una volta recuperato, il cane è stato affidato alle cure del veterinario della ASL, mentre la polizia locale si è attivata per rintracciare il suo padrone e assicurarsi che potesse riunirsi con il suo amico a quattro zampe. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: cane cade in un canale a Piana del Sole, tratto in salvo

