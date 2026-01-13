Roma | assessora Ambiente partito il lavoro operativo per la balneabilita’ del Tevere

Da romadailynews.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, è stato avviato un nuovo intervento per migliorare la balneabilità del Tevere. Il progetto fa parte di un più ampio programma di riqualificazione ambientale ed ecosistemica del fiume, che coinvolge la formazione di quattro gruppi di lavoro specializzati. L’obiettivo è promuovere la tutela dell’ambiente e la sicurezza delle attività umane lungo le sponde del Tevere, attraverso un approccio coordinato e mirato.

Continua il progetto di riqualificazione ambientale ed ecosistemica del Tevere, un’iniziativa che prevede la creazione di quattro distinti gruppi di lavoro, ciascuno dedicato a specifici profili di studio. Questa mattina, a seguito dell’incontro istitutivo tenutosi il 6 novembre scorso, tutte le componenti istituzionali e scientifiche del Tavolo, coordinato dalla professoressa Agostina Chiavola del Settore Scientifico Disciplinare Ingegneria Sanitaria Ambientale dell’Università di Roma La Sapienza, si sono riunite alla presenza dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, per dare avvio alla fase operativa di questo importante lavoro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma assessora ambiente partito il lavoro operativo per la balneabilita8217 del tevere

© Romadailynews.it - Roma: assessora Ambiente, partito il lavoro operativo per la balneabilita’ del Tevere

Leggi anche: Al via il tavolo tecnico per la balneabilità del Tevere

Leggi anche: Riqualificazione e balneabilità del Tevere: parte la fase operativa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Potere verde. Un Parco a te e uno a me; Autovelox a Roma, l'assessore Patanè: «Sui social gira una lista falsa. Ecco le uniche strade interessate. Non ci saranno su Muro Torto....

roma assessora ambiente partitoBianchi: «Ambiente, Brescia impegnata su più fronti. Roma sbaglia a tagliare i fondi per ridurre lo smog» - L''intervista all'assessora all'Ambiente del comune che parla delle bonifiche in corso e della volontà di risanare anche i giardini privati inquinati dalla Caffaro ... brescia.corriere.it

roma assessora ambiente partitoRoma: Pd, Municipio IX ottimo risultato riqualificazione area ludica Carlo Avolio - L'inizio dei lavori per la riqualificazione dell'area ludica situata in via Carlo Avolio, all'interno del Municipio Roma IX, rappresenta "un'ottima ... romadailynews.it

Maltempo: assessora Ambiente Roma, controlli su pini Fori Imperiali, uno sara’ abbattuto - A seguito del crollo di due alberi avvenuto ai Fori Imperiali, è stato deciso che un pino verrà abbattuto domani, in prossimità del Vittoriano. romadailynews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.