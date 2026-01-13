Roma | assessora Ambiente partito il lavoro operativo per la balneabilita’ del Tevere

A Roma, è stato avviato un nuovo intervento per migliorare la balneabilità del Tevere. Il progetto fa parte di un più ampio programma di riqualificazione ambientale ed ecosistemica del fiume, che coinvolge la formazione di quattro gruppi di lavoro specializzati. L’obiettivo è promuovere la tutela dell’ambiente e la sicurezza delle attività umane lungo le sponde del Tevere, attraverso un approccio coordinato e mirato.

Continua il progetto di riqualificazione ambientale ed ecosistemica del Tevere, un'iniziativa che prevede la creazione di quattro distinti gruppi di lavoro, ciascuno dedicato a specifici profili di studio. Questa mattina, a seguito dell'incontro istitutivo tenutosi il 6 novembre scorso, tutte le componenti istituzionali e scientifiche del Tavolo, coordinato dalla professoressa Agostina Chiavola del Settore Scientifico Disciplinare Ingegneria Sanitaria Ambientale dell'Università di Roma La Sapienza, si sono riunite alla presenza dell'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, per dare avvio alla fase operativa di questo importante lavoro.

