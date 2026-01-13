Durante un controllo di routine al valico del Gaggiolo, la guardia di finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato Rolex e gioielli non dichiarati per un valore di circa 44 mila euro. L’operazione, condotta con attenzione e professionalità, evidenzia l’importanza delle verifiche alle frontiere per contrastare il contrabbando e garantire la sicurezza economica.

Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione brillante della guardia di finanza e dell’ Agenzia delle Dogane al valico del Gaggiolo, nel Varesotto. In un’auto proveniente dalla Svizzera, i finanzieri hanno scoperto un tesoro nascosto: un collier di pregio, un orologio Rolex scintillante e un raffinato bracciale Wellendorff, tutti accuratamente occultati e soprattutto non dichiarati. Valore complessivo della merce sequestrata: 44mila euro. L’intervento nasce nell’ambito della costante attività di vigilanza e controllo doganale. All’alt dei finanzieri, il conducente dell’auto aveva risposto con disarmante sicurezza di "non avere nulla da dichiarare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rolex e gioielli non dichiarati. Al valico del Gaggiolo un sequestro da 44mila euro

