Roccella | Spero nell' intervento di Trump in Iran La sinistra è tiepida sulle donne persiane

La ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari opportunità, Roccella, esprime il suo auspicio per un intervento di Trump in Iran, criticando la posizione della sinistra sulle questioni femminili nel paese persiano. Al centro del dibattito, il ruolo del relativismo culturale e il principio di solidarietà, che secondo Roccella sarebbe influenzato dall’antiamericanismo. La questione evidenzia le diverse interpretazioni delle dinamiche geopolitiche e dei diritti umani.

Roma. Questione di relativismo culturale? "No. Il principio che guida la solidarietà è l'anti americanismo", dice al Foglio la ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari opportuni.

