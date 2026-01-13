L'assenza delle femministe italiane nella difesa delle donne iraniane solleva molte domande. Nonostante le ingiustizie e le restrizioni imposte dal regime islamico, il loro coinvolgimento pubblico rimane limitato. Questa mancanza di partecipazione è difficile da spiegare e suscita sconcerto, considerando l’importanza della solidarietà internazionale e il ruolo delle donne nel promuovere i diritti umani.

Perché la sinistra e le cosiddette “femministe” non scendono in piazza in difesa dei diritti negati alle donne in Iran dal regime islamico? È una domanda a cui è d ifficile trovare una risposta perché appare davvero incomprensibile, soprattutto quando c’è chi tra loro prova addirittura a promuovere manifestazioni ma si ritrova in strada con poche decine di manifestanti. Ha provato a dare una possibile lettura di questa scelta, il ministro della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità del governo Meloni, Eugenia Roccella. In un colloquio con il quotidiano il Foglio dice che “ è doloroso che non ci sia da parte del femminismo solidarietà spontanea per la coraggiosissima battaglia delle donne iraniane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roccella: dolorosa l’assenza delle femministe nella battaglia in difesa delle donne iraniane

