Robot spaziali più abili ed economici grazie a una tecnologia italiana

L’innovazione italiana nel settore spaziale ha portato a robot più abili ed economici grazie a una nuova tecnologia Made in Italy. Questa scoperta ha trasformato una sfida storica in un’opportunità, consentendo di sviluppare robot spaziali più efficienti e accessibili. Un risultato che dimostra il progresso e la capacità del nostro Paese nel campo della robotica e della tecnologia spaziale.

Bel risultato dell'Italia della robotica. Una nuova tecnologia Made in Italy è infatti riuscita a sfruttare al meglio quella che è sempre stata considerata una insidia per progettare robot spaziali più efficienti e anche meno costosi. Ebbene sì, parliamo del vuoto, diventato una risorsa chiave grazie a una nuova tecnologia di attuatori elettrostatici sviluppata dai tre 'templi' della robotica italiana: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Università di Trento e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), La ricerca, descritta su 'Nature Communications', è stata coordinata dall'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna.

