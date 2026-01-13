Robinio Vaz passa dai 100mila euro di Marsiglia alla Roma | guadagnerà uno stipendio mai visto finora

Robinio Vaz passa dal Marsiglia alla Roma, passando da uno stipendio di circa 100.000 euro a una cifra notevolmente superiore. Questa transizione rappresenta un deciso aumento economico per il calciatore, che approda in una delle squadre più prestigiose del campionato italiano. La differenza di ingaggio segna un passo importante nella carriera di Vaz, evidenziando il suo valore crescente nel panorama calcistico.

Robinio Vaz passa da uno stipendio base al Marsiglia a una cifra enorme alla Roma che il calciatore di certo non aveva mai visto finora. In Francia percepiva 100mila euro annui. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

