Robinio Vaz passa dai 100mila euro di Marsiglia alla Roma | guadagnerà uno stipendio mai visto finora
Robinio Vaz passa dal Marsiglia alla Roma, passando da uno stipendio di circa 100.000 euro a una cifra notevolmente superiore. Questa transizione rappresenta un deciso aumento economico per il calciatore, che approda in una delle squadre più prestigiose del campionato italiano. La differenza di ingaggio segna un passo importante nella carriera di Vaz, evidenziando il suo valore crescente nel panorama calcistico.
Robinio Vaz passa da uno stipendio base al Marsiglia a una cifra enorme alla Roma che il calciatore di certo non aveva mai visto finora. In Francia percepiva 100mila euro annui. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Roma, fatta per Robinio Vaz: accordo col Marsiglia
Leggi anche: Roma, spunta Robinio Vaz: primi contatti con il Marsiglia
Il motivo della rottura tra l\'OM e Robinio Vaz, la Roma vuole chiudere in queste ore; Calciomercato Roma - Robinio Vaz potrebbe arrivare domani nella Capitale; Calciomercato Roma - Accordo totale per Robinio Vaz: il giocatore da oggi in poi può arrivare.
Robinio Vaz passa dai 100mila euro di Marsiglia alla Roma: guadagnerà uno stipendio mai visto finora - Robinio Vaz passa da uno stipendio base al Marsiglia a una cifra enorme alla Roma che il calciatore di certo non aveva mai visto finora ... fanpage.it
Atteso entro oggi il via libera di Donyell Malen al passaggio alla Roma (1.5 mil di prestito con 23 di riscatto) Continua la trattativa per Robinio Vaz che è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore giallorosso Nel frattempo Massara aspetterà non - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.