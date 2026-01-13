Robinio Vaz incendia l' erba

Robinio Vaz, giovane talento di 18 anni, ha già dimostrato il suo potenziale in Ligue 1 con 4 gol e 2 assist in poche partite. Nonostante la relativa esperienza, si sta affermando come una promessa nel panorama calcistico. La sua crescita e le sue prestazioni suscitano interesse tra appassionati e addetti ai lavori, confermando il suo ruolo di prospettiva futura nel calcio professionistico.

Robinio Vaz ha 18 anni e pochi minuti di gioco tra i professionisti, eppure ha già realizzato 4 gol e 2 assist in Ligue 1. Ha la media di un gol ogni 95 minuti e una percentuale di conversione del 50% - ovvero: ogni due tiri fa gol. È alto e filiforme; si muove con rapidità predatoria nei pressi dell’area. Calcia con violenza e risolutezza. Si chiama così in onore di Robinho, con cui suo padre era in fissa. È percepito come un fenomeno. È arrivato all’Olympique Marsiglia nell’estate del 2024 e dopo sei partite con la squadra riserve, in National 3, aveva segnato quattro gol. L’allenatore diceva di aver trovato un buon giocatore, che sarebbe cresciuto dopo un anno con loro, ma Vaz è stato portato subito in prima squadra: era fuori scala. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

