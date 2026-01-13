Roberto Petrillo scomparso da Montemiletto Avellino il sindaco | Aiutateci a trovarlo

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Petrillo, residente a Montemiletto (Avellino), è scomparso mentre si dirigeva verso Montefalcione. Il sindaco del paese ha chiesto solidarietà e collaborazione alla comunità per rintracciarlo. Si invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti. La speranza è di poter ritrovare Roberto il prima possibile e garantire la sua sicurezza.

