Roberto Petrillo scomparso da Montemiletto Avellino il sindaco | Aiutateci a trovarlo
Roberto Petrillo, residente a Montemiletto (Avellino), è scomparso mentre si dirigeva verso Montefalcione. Il sindaco del paese ha chiesto solidarietà e collaborazione alla comunità per rintracciarlo. Si invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti. La speranza è di poter ritrovare Roberto il prima possibile e garantire la sua sicurezza.
