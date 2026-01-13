Rivoluzione Scandone Avellino dopo Stefanini ecco un nuovo rinforzo

La Scandone Avellino prosegue nel suo percorso di rinnovamento, annunciando un nuovo rinforzo dopo aver ufficializzato le uscite di Andrea Quarisa e Filmore Beck. La società biancoverde lavora attivamente per rafforzare la squadra e tornare a competere ai livelli desiderati, adottando un approccio strategico e ponderato per costruire un roster competitivo e all’altezza delle aspettative.

La Scandone Avellino volta pagina. Dopo aver escluso dal progetto tecnico Andrea Quarisa e Filmore Beck, la società biancoverde accelera sul mercato per ridisegnare il roster. Il secondo tassello della ricostruzione, che segue l'ufficialità di Fabio Stefanini, è Flavio Gay. La guardia classe '98 arriva in Irpinia dopo la rescissione contrattuale con la Paffoni Fulgor Basket, club che lo ha appena congedato con i ringraziamenti di rito. Gay porta con sé talento e una notevole capacità realizzativa. Cresciuto nel Derthona, ha vissuto l'ascesa definitiva con Valsesia prima di maturare esperienze tra Barcellona Pozzo di Gotto, Faenza e Pescara, dove ha festeggiato la promozione in A2.

