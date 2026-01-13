Rivoluzione caregiver. Scattano il riconoscimento e un contributo di 400 euro.

Dal 13 gennaio 2026, il nuovo ddl sul caregiver familiare riconosce ufficialmente il ruolo di chi si prende cura dei propri cari. Promosso dal Ministro Alessandra Locatelli, il provvedimento prevede inoltre un contributo di 400 euro mensili, offrendo un supporto concreto a questa importante funzione. Questa legge rappresenta un passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei caregiver e nel rafforzamento del welfare familiare in Italia.

Roma, 13 gennaio 2026 – Da ieri l’impegno di milioni di italiani che accudiscono i loro cari ha finalmente un riconoscimento anche dal punto di vista giuridico, grazie al Ddl sul caregiver familiare voluto e promosso dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Un provvedimento già annunciato a inizio anno anche dalla premier Giorgia Meloni. “Finalmente oggi il Governo vara una norma per la dignità e il riconoscimento di tante persone che amano, curano e non vogliono essere sostituite, ma affiancate in questo complesso compito di cura e di vita – ha detto il ministro –. Una legge, a tutele differenziate, che parte dal caregiver familiare, convivente e prevalente, per riconoscere il loro impegno e dare risposte, servizi e sostegni a tutti coloro che sono coinvolti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

