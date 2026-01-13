Ritorno e libertà | Alberto Trentini e Mario Burlò atterrati a Ciampino

Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati questa mattina all'aeroporto di Ciampino, rientrando dal Venezuela. Dopo un viaggio di ritorno, sono ora nuovamente in Italia. Questo momento segna il loro ritorno e la possibilità di riprendere le attività quotidiane nel paese. La loro presenza rappresenta un ritorno alla normalità e una nuova fase di libertà.

Ciampino, 13 gennaio 2026 – Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia. L’aereo con a bordo i due italiani, di rientro dal Venezuela, è atterrato questa mattina all’aeroporto di Ciampino. Con loro il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli. Ad accoglierli, oltre alla premier, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la mamma di Trentini, Armanda Colusso, e il legale della famiglia, Alessandra Ballerini. Venezuela, scarcerati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò La liberazione. Trentini e Burlò sono stati liberati ieri dopo oltre un anno di prigionia in Venezuela. Ad annunciare il loro rilascio è stato il ministro Tajani, che ha parlato di “svolta” grazie alla decisione della presidente ad interim Delcy Rodriguez di liberare i prigionieri politici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati a Ciampino Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò atterrati a Ciampino: Meloni e Tajani in aeroporto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Alberto Trentini finalmente libero: il ritorno in Italia dopo 423 giorni di carcere in Venezuela con Burlò. Tutte le tappe - Dall’arresto al rilascio all’alba del 12 gennaio: la storia di Alberto Trentini, cooperante veneziano detenuto per oltre un anno senza accuse formali. msn.com

Alberto Trentini liberato, Tajani: «In Italia tra stanotte e domani». Le prime parole: «Ora posso avere una sigaretta?» - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. ilmattino.it

Alberto Trentini libero: la telefonata a casa, il viaggio di ritorno e la gestione del trauma. «Ora posso fumare una sigaretta?» - Per Alberto Trentini, dopo 423 giorni di buio nel Rodeo I, tornare a respirare senza il peso delle sbarre è stato uno choc ... msn.com

"Oggi prevale la soddisfazione per il ritorno alla libertà di Alberto Trentini. Allo stesso tempo, resta l’impegno a non abbassare mai la guardia: la libertà di informare, di cooperare, di difendere i diritti non può mai essere data per scontata" Camera del Lavoro di - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.