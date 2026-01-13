RitmiUrbani Network | ecco i prossimi appuntamenti di CULT! – Incontri di sapere e sapori

RitmiUrbani Network presenta i prossimi appuntamenti di CULT, incontri dedicati a sapere e sapori. Nato come format televisivo negli anni ’90, RitmiUrbani è ora disponibile sui social tramite il canale YouTube, offrendo un approfondimento sui temi culturali e gastronomici. Un’opportunità per riscoprire un patrimonio di conoscenza e tradizione attraverso contenuti aggiornati e accessibili.

RitmiUrbani Network rilancia: CULT! torna con grandi ospiti e nuovi format - POZZUOLI – RitmiUrbani, storico format televisivo degli anni ’90 ideato dal produttore musicale Dario Andreano e reso celebre anche grazie alla conduzione di Monica Sarnelli, continua la sua nuova vit ... marigliano.net

Ritmiurbani Network presenta #CULT! - Incontri di sapere intervista a Salvatore Turco e Marco Lanzuise presso Avernum Relais Trovate la versione integrale sul nostro canale YouTube Le interviste di #DarioAndreano #RitmiUrbani feat #Moni - facebook.com facebook

