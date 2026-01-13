RitmiUrbani Network | ecco i prossimi appuntamenti di CULT! – Incontri di sapere e sapori

RitmiUrbani Network presenta i prossimi appuntamenti di CULT, incontri dedicati a sapere e sapori. Nato come format televisivo negli anni ’90, RitmiUrbani è ora disponibile sui social tramite il canale YouTube, offrendo un approfondimento sui temi culturali e gastronomici. Un’opportunità per riscoprire un patrimonio di conoscenza e tradizione attraverso contenuti aggiornati e accessibili.

RitmiUrbani, il noto format tv degli anni ’90 ideato dal produttore musicale Dario Andreano - e del quale l’artista Monica Sarnelli è stata il volto per tanti anni - è sbarcato sui social con un proprio canale YouTube, RitmiUrbani Network, dove è possibile rintracciare tutta la programmazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

