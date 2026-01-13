A Marciano della Chiana arriva un nuovo servizio al Cup, pensato per facilitare il ritiro dei referti.

MARCIANO DELLA CHIANA Un servizio in più, pensato per semplificare la vita quotidiana dei cittadini e ridurre distanze che, soprattutto in ambito sanitario, possono trasformarsi in ostacoli. Da ieri il CUP di Marciano della Chiana ha ampliato le funzioni a disposizione dell’utenza. Accanto ai servizi già attivi – prenotazioni sanitarie, stampa e inserimento delle esenzioni per reddito – sarà infatti operativo anche il servizio di ritiro dei referti, come comunicato dall’Amministrazione comunale del Comune di Marciano della Chiana. L’estensione delle attività del Centro unico di prenotazione rientra nell’organizzazione dei servizi sanitari di base presenti sul territorio comunale e punta a concentrare in un unico punto un numero sempre maggiore di prestazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritiro referti al Cup. Nuovo servizio a Marciano: "Abbattiamo le barriere"

