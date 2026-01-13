Rita De Crescenzo stasera a È Sempre Cartabianca
Stasera, su Rete 4, torna È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer. La puntata di martedì 13 gennaio segna il ritorno alla normalità della programmazione dopo le festività, offrendo un approfondimento delle tematiche attuali e un’occasione di confronto. Tra gli ospiti, Rita De Crescenzo prenderà parte alla discussione, contribuendo con il suo punto di vista su temi di interesse pubblico.
È tempo di ritorni dalla pausa per le festività anche per Bianca Berlinguer che, con la puntata di questa sera, martedì 13 gennaio, di È Sempre Cartabianca, riporta il palinsesto di Rete 4 alla normale programmazione. Anticipazioni e ospiti del 13 gennaio 2026. Al centro della puntata, un’analisi sul blitz di Donald Trump in Venezuela – un intervento senza precedenti che ha portato all’arresto di Nicolas Maduro e della moglie – e sulle possibili prossime mosse del Presidente degli Stati Uniti. A seguire, dopo la conferma dell’arresto cautelare per Jacques Moretti e dei domiciliari per la moglie Jessica, un focus sulle polemiche legate alla strage di Capodanno a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
