Stasera, su Rete 4, torna È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer. La puntata di martedì 13 gennaio segna il ritorno alla normalità della programmazione dopo le festività, offrendo un approfondimento delle tematiche attuali e un’occasione di confronto. Tra gli ospiti, Rita De Crescenzo prenderà parte alla discussione, contribuendo con il suo punto di vista su temi di interesse pubblico.

È tempo di ritorni dalla pausa per le festività anche per Bianca Berlinguer che, con la puntata di questa sera, martedì 13 gennaio, di È Sempre Cartabianca, riporta il palinsesto di Rete 4 alla normale programmazione. Anticipazioni e ospiti del 13 gennaio 2026. Al centro della puntata, un’analisi sul blitz di Donald Trump in Venezuela – un intervento senza precedenti che ha portato all’arresto di Nicolas Maduro e della moglie – e sulle possibili prossime mosse del Presidente degli Stati Uniti. A seguire, dopo la conferma dell’arresto cautelare per Jacques Moretti e dei domiciliari per la moglie Jessica, un focus sulle polemiche legate alla strage di Capodanno a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Rita De Crescenzo stasera a È Sempre Cartabianca

Leggi anche: Rita De Crescenzo, suo padre è il cantante Eduardo De Crescenzo? Ecco la verità

Leggi anche: Rita De Crescenzo a Belve

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Rita De Crescenzo ci riprova: «Voglio tutta Napoli con me a Roccaraso». Ma il sindaco limita l'accesso ai pullman; Rita De Crescenzo torna a chiamare Roccaraso: l’invasione social è pronta a ripartire; Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: dalle tensioni internazionali alla tragedia di Crans Montana; Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti.

DE CRESCENZO ROCCARASO Rita De Crescenzo all’assalto di Roccaraso: “Voglio Napoli con me, ma stavolta educati”. Comune corre ai ripari - Rita De Crescenzo all’assalto di Roccaraso: “Voglio Napoli con me, ma stavolta educati”. statoquotidiano.it