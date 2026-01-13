Stasera, su Rete 4, torna È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer. Dopo la pausa delle festività, la puntata del 13 gennaio riprende il normale svolgimento del programma, offrendo approfondimenti e analisi sui principali temi di attualità. Tra gli ospiti, Rita De Crescenzo. La serata rappresenta un momento di ripresa del palinsesto e di confronto sui temi di interesse pubblico.

È tempo di ritorni dalla pausa per le festività anche per Bianca Berlinguer che, con la puntata di questa sera, martedì 13 gennaio, di È Sempre Cartabianca, riporta il palinsesto di Rete 4 alla normale programmazione. Anticipazioni e ospiti del 13 gennaio 2026. Al centro della puntata, un’analisi sul blitz di Donald Trump in Venezuela – un intervento senza precedenti che ha portato all’arresto di Nicolas Maduro e della moglie – e sulle possibili prossime mosse del Presidente degli Stati Uniti. A seguire, dopo la conferma dell’arresto cautelare per Jacques Moretti e dei domiciliari per la moglie Jessica, un focus sulle polemiche legate alla strage di Capodanno a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Rita De Crescenzo stasera a È Sempre Cartabianca

Leggi anche: Rita De Crescenzo stasera a È Sempre Cartabianca

Leggi anche: Rita De Crescenzo, suo padre è il cantante Eduardo De Crescenzo? Ecco la verità

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rita De Crescenzo ci riprova: «Voglio tutta Napoli con me a Roccaraso». Ma il sindaco limita l'accesso ai pullman; Rita De Crescenzo torna a chiamare Roccaraso: l’invasione social è pronta a ripartire; È sempre Cartabianca: esclusiva Tajani, ospite stasera l'influencer Rita De Crescenzo; Rita De Crescenzo stasera a È Sempre Cartabianca.

Rita De Crescenzo stasera a È Sempre Cartabianca - È Sempre Cartabianca: Bianca Berlinguer torna su Rete 4 con la prima puntata del 2026. davidemaggio.it