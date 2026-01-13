Rischio chimico Mozzarella ritirata dal mercato | lotto marchio e formati interessati

È stato annunciato il ritiro dal mercato di alcune confezioni di mozzarella di bufala campana DOP a marchio Contadina a causa di un rischio chimico. Sono coinvolti specifici lotti e formati, che devono essere evitati. Si consiglia di verificare attentamente le confezioni e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per garantire la sicurezza alimentare.

Scatta un nuovo richiamo alimentare: sotto i riflettori finisce la mozzarella di bufala campana DOP a marchio Contadina. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro precauzionale di un lotto, invitando i consumatori a verificare codice e scadenza prima di portarla in tavola. Numero di lotto e TMC si trovano di solito su etichetta o coperchio. Il motivo indicato è un possibile rischio chimico. "La presenza di una micotossina tossica potenzialmente cancerogena derivante dalla metabolizzazione dell'aflatossina B1 (la più comune) negli animali, secretata nel latte di animali alimentati con mangimi contaminati", è quanto si legge nella motivazione ufficiale. La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Aflatossina M1 nella mozzarella di bufala dop, i lotti richiamati; I primi richiami del 2026: mozzarella di bufala DOP, pandori senza glutine e altri prodotti. Salute: richiamato lotto di mozzarella di bufala per "rischio chimico" - L'avvertenza, si legge sulla scheda del richiamo pubblicata sul sito del ministero della Salute, è di non ... msn.com

“Latte inquinato”: mozzarella per pizza ritirata dal commercio. Il richiamo del Ministero della Salute - Il Ministero della Salute fa sapere che un lotto di mozzarella per pizza in busta è stato ritirato dal commercio in via precauzionale. ilfattoquotidiano.it

Mozzarella pericolosa ritirata dal mercato, è stata prodotta nello stabilimento del Casertano - La mozzarella ritirata per rischio di contaminazione da Aflatossina M1 è quella prodotta da La Contadina S. internapoli.it

