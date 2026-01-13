Rinnovo Spalletti | Fabrizio Romano tranquillizza tutti sul futuro del tecnico della Juventus

Fabrizio Romano ha recentemente rassicurato i tifosi e gli addetti ai lavori riguardo al futuro di Luciano Spalletti, attuale tecnico della Juventus. In un contesto di continuità e pianificazione, non sono emersi segnali di cambiamenti imminenti, offrendo stabilità e fiducia nel percorso del club. La comunicazione di Romano contribuisce a chiarire le intenzioni del club e a mantenere un clima sereno in vista delle prossime sfide sportive.

. Per il giornalista è solo questione di tempo. Il futuro della  Juventus  sembra avere un unico, solido punto di riferimento:  Luciano Spalletti. Mentre la squadra continua a scalare le gerarchie del campionato a suon di gol e prestazioni convincenti, la società sta lavorando alacremente dietro le quinte per blindare l’artefice di questa rinascita. A fare chiarezza sulla situazione contrattuale del tecnico toscano è stato  Fabrizio Romano, che nel suo ultimo aggiornamento sul canale YouTube ha confermato come la trattativa per il rinnovo sia ormai in dirittura d’arrivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

