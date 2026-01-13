Rinforzo in attacco l’Atalanta batte il colpo Raspadori | superata la Roma

L'Atalanta ha concluso un importante rinforzo in attacco, superando la Roma e assicurandosi Giacomo Raspadori durante il mercato di gennaio. L’operazione, confermata da Sky Sport, rappresenta il primo acquisto della sessione e sottolinea l’intenzione della squadra di rafforzarsi nella seconda parte della stagione. Raspadori, proveniente dalla Roma, si appresta a diventare un nuovo elemento nel reparto offensivo nerazzurro.

Inserimento a sorpresa per battere il primo colpo in entrata del mercato di gennaio. L' Atalanta mette la freccia e supera la Roma di Gasperini per arrivare a Giacomo Raspadori, che secondo Sky Sport diventerà un nuovo giocatore nerazzurro in questa sessione di mercato di gennaio. L'attaccante classe 2000 si era trasferito in estate all' Atlético Madrid, lasciando il Napoli per una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro dopo aver vinto due scudetti coi partenopei, senza mai riuscire a essere davvero protagonista fino in fondo, pur giocando un ruolo importante da comprimario con 18 gol e 10 assist in 109 partite.

