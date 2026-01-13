Rimpasto alla Regione Schifani pronto a incontrare la Dc | Partito senza vertici dopo l’inchiesta su Cuffaro

Il rimpasto alla Regione prosegue, con Schifani che si prepara a incontrare la DC, dopo l’assenza di vertici a seguito dell’inchiesta su Cuffaro. Il presidente evidenzia l’urgenza di una soluzione rapida, sottolineando che il processo non può protrarsi per troppo tempo. La situazione richiede un confronto tra le parti per definire le future strategie politiche e superare le criticità attuali.

"Non sono un imperatore che decide da solo, sicuramente però il tema rimpasto non può durare quattro o cinque mesi. Il governo deve andare avanti, abbiamo degli appuntamenti da rispettare". Da una parte ci sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Renato Schifani, dall'altra c'è una.

