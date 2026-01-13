Riforma Nordio il fronte referendario presenta ricorso al Tar Intanto i 5 Stelle lanciano la campagna per il No al Referendum salva-casta

Il fronte referendario contro la riforma Nordio ha presentato ricorso al Tar, contestando la decisione del governo di fissare il referendum per marzo. Intanto, il Movimento 5 Stelle ha avviato una campagna per il “No al Referendum salva-casta”, continuando a sostenere le proprie posizioni sulla riforma della giustizia e sui processi di consultazione popolare.

Lo avevano promesso e l’hanno fatto. Ieri mattina i promotori della raccolta firme popolare contro la riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio hanno depositato il ricorso al Tar contro la delibera del governo che ha fissato la consultazione popolare per il 22 e 23 marzo. “Avvertito Mattarella”. “Abbiamo proceduto, dopo averne data doverosa e preventiva informazione alla presidenza della Repubblica, a depositare un ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio dei Ministri che ha fissato al 22 e 23 marzo la data per la votazione relativa al referendum sulla legge di revisione costituzionale promosso dai parlamentari”, ha fatto sapere Carlo Guglielmi, portavoce del Comitato promotore, “Nei prossimi giorni sapremo il seguito, intanto la raccolta continua e veleggiamo verso le 400. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

