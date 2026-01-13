Riforma 4+2 dal 2026 diventa ordinamentale con imprenditori in cattedra e curriculum concordati con le aziende Valditara | 539 percorsi autorizzati e 400 nuove adesioni

A partire dal 2026, la riforma 4+2 diventerà ordinamentale, con insegnamenti affidati a imprenditori e percorsi concordati con le aziende. Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato 539 percorsi autorizzati e oltre 400 nuove adesioni, evidenziando un rafforzamento delle collaborazioni tra scuola e settore produttivo per un sistema formativo più aderente alle esigenze del mercato.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato i numeri aggiornati della riforma 4+2 degli istituti tecnico-professionali durante il convegno "Visione turismo: politiche, territori, competenze, futuro" promosso dal dipartimento Turismo della Lega.

