Rifiuti tombati ruspe in azione nei campi dai golf

A Castel Volturno, sono in corso operazioni di scavo con ruspe nei terreni destinati ai campi da golf. Le attività mirano a individuare e rimuovere eventuali rifiuti interrati, contribuendo alla tutela ambientale della zona. Le autorità monitorano attentamente le operazioni per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza del territorio.

Ruspe in azione a Castel Volturno dove sono in corso operazioni di scavo a caccia di rifiuti interrati nei terreni dove sorgono i campi da golf. L'intervento, gestito dai carabinieri e coordinato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, va avanti da qualche settimana e già ha consentito di.

