rifiuti sotto i campi da golf a castel volturno ruspe in azione

A Castel Volturno, nelle aree dedicate ai campi da golf, sono in corso operazioni di scavo per il recupero di rifiuti interrati. Le attività, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e gestite dai carabinieri, hanno già portato alla luce diversi materiali metallici. Le ricerche, avviate da alcune settimane, mirano a fare luce sulla presenza di questi rifiuti e a garantire la tutela dell’ambiente locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Operazioni di scavo a caccia di rifiuti interrati sono in corso a Castel Volturno, in provincia di Caserta, nei terreni dove sorgono i campi da golf: le ricerche, che vanno avanti da qualche settimana e che hanno già consentito di portare alla luce rifiuti in ferro, è gestito sul campo dai carabinieri e coordinato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Le operazioni sono state avviate dopo che è emersa nella carte dell’inchiesta sulla clinica Pineta Grande di Castel Volturno – indagine che ha dato vita ad un processo tuttora in corso – un’intercettazione, datata aprile 2018, in cui un indagato, parlando in auto con un altro soggetto coinvolto nell’inchiesta, si vantava di poter condizionare il Comune di Castel Volturno avvicinando funzionari compiacenti; e per avvalorare questa affermazione, ricordava quando nel 1990 era riuscito sovvertire un procedimento penale relativo proprio all’interramento di rifiuti mentre erano in corso i lavori di realizzazione dei campi da golf a carico dell’imprenditore Cristoforo Coppola, costruttore delle note torri abbattute e dell’intero Villaggio Coppola, ritenuto del tutto abusivo dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

