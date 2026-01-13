Rifiuti Mezzetti | Su Tcp psicosi irrazionale E punta il dito contro le migliaia di affitti in nero

Il sindaco Massimo Mezzetti interviene sul tema della gestione dei rifiuti, evidenziando una psicosi irrazionale legata al Tcp. Nel contesto dell'aumento di abbandono di materiali, Mezzetti sottolinea anche il problema degli affitti in nero, evidenziando la necessità di soluzioni concrete e di un approccio equilibrato per affrontare le criticità ambientali e sociali del territorio.

Il sindaco Massimo Mezzetti è entrato in prima persona nel dibattito che in questi giorni sta trovando spazio - specie sulla stampa - circa il costante abbandono di rifiuti. Un fenomeno esploso con il passaggio alla raccolta porta-a-porta e che in alcune zone della città, specie quelle più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Avanti su casa e rifiuti, ma la manutenzione della città soffre. Il bilancio 2025 di Mezzetti

Leggi anche: Washington punta il dito contro Abuja: «Persecuzioni contro i cristiani»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rifiuti, Mezzetti non ci sta. Stoccata a Muzzarelli: "Extra-costi ereditati" - Polemica con Paldino sui cassonetti, ma il convitato di pietra è l’ex sindaco "I 4 milioni di spesa in più del 2023 sono stati caricati nel piano del 2025". ilrestodelcarlino.it

La scritta è comparsa oggi sulla saracinesca della sede della Lega. E’ stato lo stesso ministro a postarla sui social: “Avanti a testa alta”. Il sindaco Mezzetti: “Frase delirante, solidarietà al vicepremier” - facebook.com facebook