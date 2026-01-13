Riduce in fin di vita il ladro dopo il furto di una birra scarcerato vigilantes | per il gip è legittima difesa

Un uomo è stato gravemente ferito dopo aver tentato di rubare una birra, ma è stato successivamente scarcerato. Secondo il giudice, la condotta del vigilantes è considerata legittima difesa, poiché l’azione si è svolta nel rispetto delle norme. La vicenda evidenzia le delicate questioni legate alla tutela della proprietà e all’uso della forza da parte delle guardie giurate.

Ruba una birra e viene ridotto in fin di vita da un vigilantes. A due giorni dall'arresto la guardia giurata è stata scarcerata: per il gip è legittima difesa.

Roma, vigilante picchia il ladro che rubava nel supermercato e lo riduce in fin di vita: arrestato per tentato omicidio - È quanto accaduto ieri pomeriggio al Conad di piazza Balsamo Crivelli, zona Casal Bruciato, dove un italiano del 1981, residente ... ilmessaggero.it

A Roma vigilante del supermercato picchia un ladro riducendolo in fin di vita, arrestato per tentato omicidio - Un vigilante è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver aggredito un presunto ladro a Roma: la vittima aveva rubato una birra al supermercato ... virgilio.it

