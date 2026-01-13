Rider aggredito a Termini per una consegna da 4 euro | Continuerò a lavorare per pagarmi gli studi

Un rider di 35 anni a Roma è stato aggredito durante una consegna a Termini, dopo il furto della bicicletta. L’episodio, che ha coinvolto una consegna da 4 euro, ha evidenziato le difficoltà affrontate dai lavoratori del settore. Ahmad ha dichiarato che continuerà a lavorare per finanziare gli studi, nonostante le minacce e i rischi.

Ahmad si trovava in corso Vittorio Emanuele II per ritirare due piatti da consegnare per conto di Glovo quando, uscito dal locale, ha scoperto che la sua bici elettrica era sparita.

