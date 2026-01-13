Ricky Memphis trasformato | Ho perso 30 kg E la rivelazione su Raoul Bova stupisce

Ricky Memphis condivide il suo percorso di perdita di 30 kg, offrendo uno sguardo sincero sul suo cambiamento. Nel corso dell’intervista, l’attore parla anche della sua amicizia con Raoul Bova, rivelando un aspetto inaspettato legato allo scandalo che ha coinvolto il divo italiano, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona.

L’attore Ricky Memphis racconta la sua amicizia con Raoul Bova e svela un dettaglio inaspettato sullo scandalo che ha travolto il divo italiano dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. La trasformazione di Ricky Memphis. Protagonista di tantissimi film e fiction di successo, Ricky Memphis ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di aver perso ben 30 kg. “Qualche paranoia sulla salute ce l’ho. Poi però, siccome, ripeto, sono un cialtrone, ho paura che mi venga un tumore eppure fumo. Bevo troppo e mangio troppo – ha rivelato -. Mi metto a dieta, ma falliscono tutte. Ora sto a stecchetto, ho perso trenta chili, prima pesavo un botto, oltre cento. 🔗 Leggi su Dilei.it

