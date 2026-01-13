Ricky Memphis | Mio padre voleva chiamarmi Benito Raoul Bova? L’infamità della gente non ha più confini
Ricky Memphis, attore noto per la sua presenza in televisione e cinema, si racconta in un’intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo i propri esordi, le collaborazioni con colleghi come Claudio Amendola, Raoul Bova e Francesco Totti, e i progetti futuri. Tra ricordi personali e riflessioni sulla carriera, Memphis offre uno sguardo sincero sulla sua esperienza nel mondo dello spettacolo, senza lasciarsi coinvolgere da sensazionalismi o polemiche.
Dagli esordi al Maurizio Costanzo Show alla nuova stagione de I Cesaroni di cui sarà co-protagonista fino all’amicizia con Claudio Amendola, Raoul Bova e Francesco Totti: Ricky Memphis si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Proprio parlando di Amendola, l’attore rivela che la prima volta lo mandò letteralmente a quel paese: “ Mi aveva visto al Costanzo Show, rimediò il numero e mi telefonò. Credevo fosse un mio amico che faceva uno scherzo, come al solito. Così ce lo mandai de core e gli riattaccai in faccia. Mi richiamò. ‘Senti, caro Ricky Memphis, vaffan.lo ce vai te. Comunque io sono davvero Amendola, domani ci vediamo ai Parioli con altra gente, se ti va, passa”. 🔗 Leggi su Tpi.it
