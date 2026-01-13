Ricky Memphis | mio padre voleva chiamarmi Benito Non recito più la parte del compagno
Ricky Memphis rivela che suo padre voleva chiamarlo “Benito”. L’attore, noto per la sua presenza autentica e schietta, rappresenta una romanità popolare e genuina, lontana dagli stereotipi della sinistra radical-chic. La sua personalità, più che recitare un ruolo, riflette un’identità reale e radicata nel territorio. Un esempio di come l’autenticità possa emergere oltre le immagini pubbliche, offrendo uno spaccato sincero di un carattere forte e ancorato alle proprie origini.
La sua personalità, non solo istrionica, è interessante perché incarna una romanità autentica, popolare, e non allineata ai salotti della sinistra radical-chic. E in questa disanima, in cui molti fan dell’attore si riconosceranno, il fatto che il padre volesse chiamarlo “Benito” è un dettaglio biografico trascurabile. Non a caso il Corriere della sera dedica ampio spazio a un’intervista-ritratto a Ricky Memphis, che stiamo per tornare ad apprezzare sul piccolo schermo in veste di protagonista del ritorno della popolare serie Mediaset dei “ Cesaroni “. Riscoprendo Ricky Memphis, Benito mancato e attore di successo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
