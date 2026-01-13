Ricky Memphis | Ho perso 30 chili La patente presa dopo i trent' anni | pensavo di morire come papà Raoul Bova? Solo infamità
Ricky Memphis, nato nel 1968 e cresciuto nel rione Monti di Roma, racconta le sue esperienze di vita e sfide personali. Ha affrontato importanti cambiamenti, come la perdita di 30 chili e il conseguimento della patente dopo i trent’anni, e smentisce le voci su Raoul Bova, definendole infamanti. La sua storia riflette una vita di battaglie e rinascite, caratterizzata da determinazione e resilienza.
Cresciuto nel rione Monti di Roma, per Ricky Memphis la vita è «una guerra». L'attore, classe 1968, di battaglie ne ha affrontate (e ne ha vinte, anche se non lo. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: "Ho perso 30 kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo". Così Ricky Memphis
Leggi anche: "Ho perso 30kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo". Così Ricky Memphis
Ho perso 30kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo. Così Ricky Memphis; Ricky Memphis: «Papà voleva chiamarmi Benito, da ragazzo fingevo di essere di sinistra. Io coatto? Sì, ma insicuro. Il mio amico Raoul Bova è un santo; Claudio Amendola in lacrime ricordando Antonello Fassari: «Ho perso un amico, abbiamo riso fino all'ultimo»; Matt Damon sul ruolo di Ulisse: Non ero così magro dal liceo.
Ricky Memphis: «Ho perso 30 chili. La patente presa dopo i trent'anni: pensavo di morire come papà. Raoul Bova? Solo infamità» - Cresciuto nel rione Monti di Roma, per Ricky Memphis la vita è «una guerra». msn.com
"Ho perso 30kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo". Così Ricky Memphis - Da “Ultrà” a “Immaturi”, ma anche “Loro" di Sorrentino e tanta tv ("Distretto di polizia", “Tutto chiede salvezza” e tra poco "I Cesaroni - today.it
Ricky Memphis: «Papà voleva chiamarmi Benito, da ragazzo fingevo di essere di sinistra. Io coatto? Sì, ma insicuro. Il mio amico Raoul Bova è un santo» - L'attore: «Dopo il successo ho sperperato tanti soldi in hotel a 5 stelle e mi sono comprato 100 paia di stivali» ... msn.com
No, I Cesaroni - Il ritorno NON partirà l'8 marzo su Canale 5. A differenza di quanto emerso nell'intervista rilasciata da Ricky Memphis a La Repubblica, l'attesissima settima stagione della fiction non debutterà quel giorno. A smentire la notizia è stata la produzi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.