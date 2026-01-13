Ricky Memphis | Ho perso 30 chili La patente presa dopo i trent' anni | pensavo di morire come papà Raoul Bova? Solo infamità

Ricky Memphis, nato nel 1968 e cresciuto nel rione Monti di Roma, racconta le sue esperienze di vita e sfide personali. Ha affrontato importanti cambiamenti, come la perdita di 30 chili e il conseguimento della patente dopo i trent’anni, e smentisce le voci su Raoul Bova, definendole infamanti. La sua storia riflette una vita di battaglie e rinascite, caratterizzata da determinazione e resilienza.

"Ho perso 30kg. Mi ero convinto che sarei morto come mio padre. Raoul Bova? Un santo". Così Ricky Memphis - Da “Ultrà” a “Immaturi”, ma anche “Loro" di Sorrentino e tanta tv ("Distretto di polizia", “Tutto chiede salvezza” e tra poco "I Cesaroni - today.it

Ricky Memphis: «Papà voleva chiamarmi Benito, da ragazzo fingevo di essere di sinistra. Io coatto? Sì, ma insicuro. Il mio amico Raoul Bova è un santo» - L'attore: «Dopo il successo ho sperperato tanti soldi in hotel a 5 stelle e mi sono comprato 100 paia di stivali» ... msn.com

No, I Cesaroni - Il ritorno NON partirà l'8 marzo su Canale 5. A differenza di quanto emerso nell'intervista rilasciata da Ricky Memphis a La Repubblica, l'attesissima settima stagione della fiction non debutterà quel giorno. A smentire la notizia è stata la produzi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.