Richiamato lotto di mozzarella di bufala per una microtossina

Il Ministero della Salute ha disposto un richiamo precauzionale di un lotto di mozzarella di bufala campana DOP Contadina, a causa della presenza di una micotossina potenzialmente cancerogena derivante dall’aflatossina B1. Questa sostanza può essere secreta nel latte degli animali alimentati con mangimi contaminati. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali rischi per la salute.

AGI - "La presenza di una micotossina tossica potenzialmente cancerogena derivante dalla metabolizzazione dell' aflatossina B1 (la più comune) negli animali, secretata nel latte di animali alimentati con mangimi contaminati", è la motivazione che ha spinto il Ministero della Salute a richiamare in via precauzionale un lotto di mozzarella di bufala campana DOP a marchio Contadina. Il richiamo è dovuto specificamente al rischio chimico, in particolare per sospetto superamento dei limiti di legge dell'aflatossina M1. Il lotto in questione è il 25349, con confezione da 125 grammi e scadenza il 19 gennaio.

